3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg im zweiten Spiel für Neuenhof gegen Niederwil Neuenhof gewinnt am Freitag zuhause gegen Niederwil 4:0.

Miguel Weber erzielte in der 37. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Neuenhof. Miguel Weber war es auch, der in der 55. Minute Neuenhof weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Deniz Demirci baute in der 91. Minute die Führung für Neuenhof weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Artan Bytyqi in der 92. Minute, als er für Neuenhof zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Neuenhof, nämlich für Jan Voser (81.). Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Casey Specker (79.)

Neuenhof liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Neuenhof spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Villmergen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Niederwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 11. Auf Niederwil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das zehntplatzierte Team FC Würenlingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Niederwil 4:0 (1:0) - Stausee, Neuenhof – Tore: 37. Miguel Weber 1:0. 55. Miguel Weber 2:0. 91. Deniz Demirci 3:0. 92. Artan Bytyqi 4:0. – Neuenhof: Milan Lazarevic, Jan Voser, Vito Giammarinaro, Michele Fescina, Bljerim Nuhija, Miguel Weber, Alessandro Bianchi, Luka Antolkovic, Almedin Qerimi, Shkumbin Shala, Admir Kjerimi. – Niederwil: Patrick Kohler, Simon Haas, Luca Angst, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Joel Rey, Oliver Stutz, Fabrice Rätz, Livio Rey, Damian Wüthrich, Jamie Specker. – Verwarnungen: 79. Casey Specker, 81. Jan Voser.

