4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg im zweiten Spiel für Leibstadt gegen Wettingen Sieg für Leibstadt: Gegen Wettingen gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1.

Leibstadt lag ab der 78. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Blendi Haxha (27. Minute) und Blendi Ramadani getroffen hatten. Wettingen gelang in der 91. Minute durch Federico Agnello noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei Leibstadt für Edison Mulolli (51.), Blendi Ramadani (57.) und Egzon Morina (75.). Bei Wettingen erhielten Silvio Mittler (44.) und Federico Agnello (65.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Leibstadt nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Für Leibstadt geht es zuhause gegen FC Fislisbach 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

In der Tabelle steht Wettingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 14. Mit dem viertplatzierten FC Brugg 2 kriegt es Wettingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Leibstadt 1:2 (0:1) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 27. Blendi Haxha 0:1. 78. Blendi Ramadani (Penalty) 0:2.91. Federico Agnello 1:2. – Wettingen: Lars Ostermann, Robin Fischer, Noel Baumann, Jannis Ramp, Colin Grüter, Görkem Köse, Dino Mujcic, Luis Da Costa, Edonis Shabani, Silvio Mittler, Massimo Montalto. – Leibstadt: Florian Bochsler, Argjent Berisha, Remo Di Marco, Shqipdon Ramadani, Blendi Haxha, Altin Musliu, Besnik Golaj, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Edison Mulolli. – Verwarnungen: 44. Silvio Mittler, 51. Edison Mulolli, 57. Blendi Ramadani, 65. Federico Agnello, 75. Egzon Morina.

