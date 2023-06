4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erster Sieg für Suhr nach fünf Niederlagen Sieg für Suhr nach fünf Niederlagen in Folge. Gegen Gontenschwil gewinnt Suhr am Samstag zuhause 4:1.

Den Auftakt machte Fabio Hunziker, der in der 7. Minute für Gontenschwil zum 1:0 traf. In der 27. Minute traf Omar De Marco für Suhr zum 1:1-Ausgleich. In der 52. Minute war es an Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Suhr 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Suhr stellte Cagdas Sekmec in Minute 59 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Omar De Marco in der 91. Minute, als er für Suhr zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Mirco Fulciniti (59.) und Flavio Gautschi (83.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Mohammed Rahimi (39.).

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Suhr. Sieben Punkte bedeuten Rang 12. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Suhr siegte zudem erstmals auswärts.

Suhr trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Zofingen 2b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Menzo Reinach 2 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Gontenschwil 2 4:1 (1:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 7. Fabio Hunziker 0:1. 27. Omar De Marco 1:1. 52. Bruno Miguel Pereira Rodrigues 2:1. 59. Cagdas Sekmec 3:1. 91. Omar De Marco 4:1. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Yared Daniel, Mohammed Rahimi, Aytac Cöcelli, Ali Sina Ahmadi, Alessandro Pinta, Tobia Graziosi, Mahdi Abdullahi, Omar De Marco, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Cagdas Sekmec. – Gontenschwil: Tomislav Vukadinovic, Kevin Widmer, Marco Häfliger, Jonas Knaus, Cagatay Oynamaz, Kevin Perreten, Christoph Sommerhalder, Mirco Fulciniti, Caner Tuncel, Flavio Gautschi, Fabio Hunziker. – Verwarnungen: 39. Mohammed Rahimi, 59. Mirco Fulciniti, 83. Flavio Gautschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

