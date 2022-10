4. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Rupperswil nach vier Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gegen Bremgarten gewinnt Rupperswil am Freitag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Shpresim Gutaj, der in der 6. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. In der 8. Minute traf Loïc Schnyder für Rupperswil zum 1:1-Ausgleich. Loïc Schnyder war auch gleich für die 2:1-Führung (17. Minute) für Rupperswil verantwortlich.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 24, als Jarno Hard für Bremgarten erfolgreich war. Roger Häfliger brachte Rupperswil 3:2 in Führung (26. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 77. Minute, als David Hediger für Rupperswil auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Leugzim Zmajlaj (32.) und Dario Incollingo (41.). Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Linus Meier (38.)

Dass Rupperswil gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rupperswil die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bremgarten kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 33 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Rupperswil um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 12. Rupperswil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten KF Liria kriegt es Rupperswil im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Bremgarten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 13. Bremgarten hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil 2 (Platz 11). Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Rupperswil 2 2:4 (2:3) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 6. Shpresim Gutaj 1:0. 8. Loïc Schnyder 1:1. 17. Loïc Schnyder 1:2. 24. Jarno Hard 2:2. 26. Roger Häfliger 2:3. 77. David Hediger 2:4. – Bremgarten: Joël Grieder, Kajenthan Selvarasah, Markus Brunner, Andrea Rüppel, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Shpresim Gutaj, Nicolas Baumann, Sven Trottmann, Dario Incollingo, Jarno Hard, Ivan Bogdanovic. – Rupperswil: Sven Aegerter, Pascal Grau, Marvin Fuchs, Dominik Schaad, Loïc Schnyder, Uros Pavlovic, Noah Izzo, Patrick Goncalves Carvalho, Roger Häfliger, Denis Haliti, Linus Meier. – Verwarnungen: 32. Leugzim Zmajlaj, 38. Linus Meier, 41. Dario Incollingo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 15:38 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.