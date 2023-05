4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erster Sieg für Rupperswil nach drei Niederlagen Gegen Ljiljan gewinnt Rupperswil am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 6:2.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Rupperswil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Ljiljan waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (30. Minute) und zum 2:6 (88. Minute).

Die Torschützen für Rupperswil waren: Linus Meier (2 Treffer), Dominik Häfeli (2 Treffer), Stefano Blatter (1 Treffer) und Roger Häfliger (1 Treffer). Die Torschützen für Ljiljan waren: Benjamin Huskic und Amel Sljivar.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ljiljan erhielten Benjamin Huskic (26.) und Admir Salkic (84.) eine gelbe Karte. Rupperswil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Ljiljan ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 13).

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Rupperswil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Für Rupperswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Ljiljan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Für Ljiljan war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Ljiljan tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Rupperswil 2 2:6 (1:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 22. Dominik Häfeli 0:1. 27. Roger Häfliger (Penalty) 0:2.30. Amel Sljivar (Penalty) 1:2.52. Dominik Häfeli 1:3. 70. Linus Meier 1:4. 78. Linus Meier 1:5. 81. Stefano Blatter 1:6. 88. Benjamin Huskic 2:6. – Ljiljan: Anel Ljubijankic, Edin Uzunovic, Benjamin Huskic, Amel Besic, Admir Salkic, Amel Sljivar, Nedim Huskic, Damir Susic, Sabahudin Dizdarevic, Muhamed Fejzic, Abdi Ahmed Sidow. – Rupperswil: Philipp Rufli, Adrijan Dvorani, Filip Rajic, Roger Häfliger, Ennio Cipriano, Uros Pavlovic, Louis Vergari, Mattia Oliveri, Stefano Blatter, Nrec Nikolla, Dominik Häfeli. – Verwarnungen: 26. Benjamin Huskic, 84. Admir Salkic.

