2. Liga AFV Erster Sieg für Rothrist nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Rothrist: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag auswärts gegen Sarmenstorf 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rothrist: Marco Carubia brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 13. Minute brachte Michele Scioscia Rothrist mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Drei Minuten dauerte es, ehe Michele Scioscia erneut erfolgreich war. Er traf in der 16. Minute zum 3:0 für Rothrist.

Marco Carubia baute in der 44. Minute die Führung für Rothrist weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Maurice Burger in der 55. Minute her, als er für Sarmenstorf auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Marco Carubia (66.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Marco Stutz (81.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Rothrist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 64 Tore in 26 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Sarmenstorf lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Rothrist. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 26 Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothrist. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher zwölfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rothrist ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Sarmenstorf hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Rothrist 1:4 (0:4) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 7. Marco Carubia 0:1. 13. Michele Scioscia 0:2. 16. Michele Scioscia 0:3. 44. Marco Carubia 0:4. 55. Maurice Burger 1:4. – Sarmenstorf: Elias Probst, Michael Iloski, Fabian Burkard, Markus Wyss, Jeremy Iten, Fabian Winkler, Denis Dubler, Fabian Stutz, Pascal Lindenmann, Michael Rupp, Marco Stutz. – Rothrist: Fabio Schneeberger, Blerim Bekteshi, Flakron Ajdari, Lumturim Selmani, Marco Carubia, Dominik Deda, Aziz Kukavica, Bastian Schneeberger, Bledar Binaku, Avni Halimi, Michele Scioscia. – Verwarnungen: 66. Marco Carubia, 81. Marco Stutz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 13:01 Uhr.