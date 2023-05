4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erster Sieg für Menzo Reinach nach drei Niederlagen – Siegtreffer durch Kristjan Nuhi Nach drei Niederlagen in Folge hat Menzo Reinach am Samstag gegen Aarburg einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 2:1.

Menzo Reinach geriet zunächst in Rückstand, als Yusuf Bilmec in der 28. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aarburg gelang. In der 51. Minute glich Menzo Reinach jedoch aus und ging in der 69. Minute in Führung. Torschützen waren Yaroslav Hrynchyshyn und Kristjan Nuhi.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Aarburg sah Sanar Sabri (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Aarburg weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Faton Ramadani (65.) und Ilmir Zeqiri (67.).

Keine Änderung in der Tabelle für Menzo Reinach: zehn Punkte bedeuten Rang 6. Menzo Reinach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Kölliken 2a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 4. Aarburg hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Aarburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Türkiyemspor (Platz 7). Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Telegramm: FC Aarburg - FC Menzo Reinach 2 1:2 (1:0) - Längacker, Aarburg – Tore: 28. Yusuf Bilmec 1:0. 51. Yaroslav Hrynchyshyn 1:1. 69. Kristjan Nuhi 1:2. – Aarburg: Sanar Sabri, Yusuf Bilmec, Steven Yonas, Oliver Janjic, Matthias Nisandzic, Atakan Baysal, Sirak Gebreyesus Tesfu, Semih Akcaoglu, Zsolt Benke, Milion Habtemariam, Kushtrim Hasani. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Mevludin Kadriu, Nuhi Gentjan, Menur Murati, Clirim Rudi, Ilmir Zeqiri, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Yaroslav Hrynchyshyn. – Verwarnungen: 60. Zsolt Benke, 65. Faton Ramadani, 67. Ilmir Zeqiri, 70. Yusuf Bilmec, 74. Dario Anicic, 90. Steven Yonas – Ausschluss: 93. Sanar Sabri.

