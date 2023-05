4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Erster Sieg für Kölliken nach vier Niederlagen Sieg für Kölliken nach vier Niederlagen in Folge. Gegen Frick gewinnt Kölliken am Freitag auswärts 4:2.

Nicola Senn eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Kölliken traf Leandro Suter in der 20. Minute. In der 22. Minute gelang Nicolas Wyss der Führungstreffer zum 2:1 für Kölliken.

Kölliken baute die Führung in der 32. Minute (Valmir Selimi) weiter aus (3:1). In der 60. Minute gelang Frick (Moreno Marangio) der Anschlusstreffer (2:3). In der 78. Minute erhöhte Alban Kukeli auf 4:2 für Kölliken.

Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Rino Hunziker (53.), Nicolas Wyss (85.) und Alban Kukeli (91.). Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Emanuel Gjugjaj (53.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kölliken eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kölliken die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Frick kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 24 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 11).

Kölliken gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Sechs Punkte bedeuten Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Merenschwand 1a kriegt es Kölliken im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 12. Für Frick ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Frick ging unentschieden aus.

Frick spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Muri 2a (Platz 9). Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Kölliken 2b 2:4 (1:3) - Ebnet, Frick – Tore: 4. Nicola Senn 1:0. 20. Leandro Suter 1:1. 22. Nicolas Wyss 1:2. 32. Valmir Selimi 1:3. 60. Moreno Marangio 2:3. 78. Alban Kukeli 2:4. – Frick: Franko Schwab, David Schmid, Dylan Schenker, Sandro Schmid, Albin Zhuniqi, Moreno Marangio, Rodrigo Miguel Azinheira Machado, David Schraner, Florian Cadraku, Emanuel Gjugjaj, Nicola Senn. – Kölliken: Manuel Graf, Endrit Rrustemaj, Banyaphon Thanitsorn, Antonio Ferritto, Aleksander Nrekaj, Gonçalo Martins Da Rocha, Rino Hunziker, Leandro Suter, Alban Kukeli, Valmir Selimi, Nicolas Wyss. – Verwarnungen: 53. Emanuel Gjugjaj, 53. Rino Hunziker, 85. Nicolas Wyss, 91. Alban Kukeli.

