3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Kölliken nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Kölliken am Freitag gegen Buchs einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:0.

Per Penalty traf Albert Marku in der 8. Minute zur 1:0-Führung für Kölliken. Albert Marku war es auch, der in der 27. Minute Kölliken weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Kölliken erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Ilija Tipura weiter auf 3:0. Fatjan Lokaj schoss das 4:0 (73. Minute) für Kölliken und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Buchs erhielten Habtom Kiros (11.), Ilija Gesevic (80.) und Rafed Bayazi (82.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kölliken, Ilija Tipura (6.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kölliken eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kölliken die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kölliken bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 10. Kölliken hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es zuhause gegen FC Beinwil am See (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 6. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Buchs tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Buchs - FC Kölliken 0:4 (0:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 8. Albert Marku (Penalty) 0:1.27. Albert Marku 0:2. 45. Ilija Tipura 0:3. 73. Fatjan Lokaj 0:4. – Buchs: Raul Mazzini, Christian Knecht, Alessandro Titone, Michael Van Den Broeck, Habtom Kiros, Jens Wüthrich, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Rafed Bayazi, Daniele D Ovidio. – Kölliken: Alban Gecaj, Pascal Nützi, Durim Racaj, Hajdar Kamishaj, Ilija Tipura, Giaime Territo, Fatjan Lokaj, Ruben Santos Indio, Dinis Bagnibov, Albert Marku, Ramon Egli. – Verwarnungen: 6. Ilija Tipura, 11. Habtom Kiros, 80. Ilija Gesevic, 82. Rafed Bayazi.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.05.2023 23:26 Uhr.