3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Beinwil am See nach sechs Niederlagen – Später Siegtreffer durch Aron Bachmann Sieg für Beinwil am See nach sechs Niederlagen in Serie. Gegen Gontenschwil gewinnt Beinwil am See am Freitag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Beinwil am See das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Aron Bachmann.

Zum Auftakt der Partie hatte Dario Holliger sein Team in der 7. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Janick Dätwyler für Gontenschwil erfolgreich war. Dario Di Donato erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gontenschwil. Gleichstand war in der 79. Minute hergestellt: Bruno Merz traf für Beinwil am See.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Beinwil am See, Felix Eichenberger (90.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gontenschwil, Dario Di Donato (56.) kassierte sie.

Dank dem Sieg ist Beinwil am See nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Beinwil am See hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren.

Für Beinwil am See geht es zuhause gegen FC Entfelden (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Oktober (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Schöftland 2 (Platz 14). Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Beinwil am See 2:3 (1:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 7. Dario Holliger 0:1. 42. Janick Dätwyler 1:1. 66. Dario Di Donato 2:1. 79. Bruno Merz 2:2. 85. Aron Bachmann 2:3. – Gontenschwil: Benno Gautschi, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dario Di Donato, Arian Dzemaili, Tarik Habibija, Vojan Cvijanovic, Brian Peyer, Janick Dätwyler. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Dario Holliger, Felix Eichenberger, Gabriel Jukic, Noah Speck, Diogo Calixto Antunes, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Omer Jasari, Bruno Merz, Joel Insaurralde. – Verwarnungen: 56. Dario Di Donato, 90. Felix Eichenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 15.10.2022 14:30 Uhr.

