4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Erster Saisonsieg für Muri gegen Sarmenstorf Für Muri hat es am Samstag im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Sarmenstorf 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Philippe Miksa in der 11. Minute. Er traf für Muri zum 1:0. Per Penalty erhöhte Ardonis Shabani in der 16. Minute zum 2:0 für Muri. Die 45. Minute brachte für Sarmenstorf den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Valentin Widmer.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Muri stellte Christian Schaad in Minute 52 her. Der gleiche Christian Schaad war auch für das 4:1 Muri verantwortlich.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Muri sah Nils Bruckhoff (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Muri weitere vier gelbe Karten. Bei Sarmenstorf sah Sergio Sutter (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Craig Moser (28.), Pascal Schärer (48.) und Alex Melliger (54.).

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 11).

Muri verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Muri hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Suryoye Wasserschloss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

In der Tabelle liegt Sarmenstorf weiterhin auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Sarmenstorf hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Sarmenstorf trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Fislisbach 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Muri 2a - FC Sarmenstorf 2b 4:1 (2:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 11. Philippe Miksa 1:0. 16. Ardonis Shabani (Penalty) 2:0.45. Valentin Widmer 2:1. 52. Christian Schaad 3:1. 62. Christian Schaad 4:1. – Muri: Marco Ruf, Matthias Frick, Michael Spielmann, Ardonis Shabani, Christian Schaad, Fabian Nikolovski, Enis Misini, Philippe Miksa, Sean Meier, Nils Bruckhoff, Diogo Correia Borges. – Sarmenstorf: Ivan Garcia Sotoca Moya, Steven Widmer, Alex Melliger, Sergio Sutter, Craig Moser, Timo Joller, Pascal Schärer, Martin Sonderegger, Dino Macher, Fabian Ambühl, Pascal Köchli. – Verwarnungen: 28. Craig Moser, 48. Pascal Schärer, 54. Alex Melliger, 58. Nils Bruckhoff, 66. Fabian Nikolovski, 70. Diogo Correia Borges, 85. Fabian Nikaj – Ausschlüsse: 90. Nils Bruckhoff, 92. Sergio Sutter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:10 Uhr.