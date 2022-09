2. Liga AFV Erster Saisonsieg für Menzo Reinach gegen Fislisbach – Später Siegtreffer durch Eddy Luongo Menzo Reinach hat am Samstag auswärts Fislisbach besiegt und hat damit im siebten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1.

(chm)

Menzo Reinach gelang nach 55 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von Lars Luterbacher (59) und dann durch den Siegtreffer von Eddy Luongo den Erfolg. Zuvor war Menzo Reinach den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Yannic Frei in der 4. Minute Fislisbach in Führung gebracht hatte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Menzo Reinach. Für Fislisbach gab es keine Karte.

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Sarmenstorf kriegt es Menzo Reinach im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (27. September) statt (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Mit der Niederlage rückt Fislisbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 12. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Klingnau (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Menzo Reinach 1:2 (1:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 4. Yannic Frei 1:0. 59. Lars Luterbacher 1:1. 88. Eddy Luongo 1:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Raphael Pfister, Dominic Volger, Silvan Bär, Milan Gligic, Christian Maier, Toma Culjak, Lukas Hövel, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Christian Gasane. – Menzo Reinach: Fabio Russo, Sebastjan Nuhi, Jan Dätwyler, Manuel Pitaqaj, Dario Bucher, Lars Luterbacher, Damian Pignatelli, Lars Fankhauser, Massi Ghulam, Mergim Meholli, Furkan Tan. – Verwarnungen: 43. Lars Luterbacher, 76. Manuel Pitaqaj, 86. Granit Kryeziu, 87. Jan Dätwyler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

