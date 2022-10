Frauen 3. Liga Erster Saisonsieg für Erlinsbach gegen Villmergen Für Erlinsbach hat es am Mittwoch im zehnten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Villmergen 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Villmergen: Priscilla Stirnimann brachte ihre Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 30. Minute zum Ausgleich für Erlinsbach. Doruntina Mulaj verwandelte erfolgreich. Delia Djafar schoss Erlinsbach in der 45. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Samira Bartucca durch ihren Treffer für Villmergen in der 69. Minute her. In der 77. Minute war es an Delia Djafar, Erlinsbach 3:2 in Führung zu bringen. In der 83. Minute erhöhte Elea Weber auf 4:2 für Erlinsbach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alexa Fröhlich von Villmergen erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Erlinsbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 0.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Erlinsbach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 26 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Erlinsbach: Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 8. Erlinsbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es auswärts gegen FC Fislisbach (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Villmergen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Für Villmergen geht es zuhause gegen SC Seengen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Erlinsbach 2 2:4 (1:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 14. Priscilla Stirnimann 1:0. 30. Doruntina Mulaj (Penalty) 1:1.45. Delia Djafar 1:2. 69. Samira Bartucca 2:2. 77. Delia Djafar 2:3. 83. Elea Weber 2:4. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Jessica Ventura, Cristina Garcia de Pablos, Ilaria Ciciarello, Valentina Lorenz, Samira Bartucca, Noélia Aschwanden, Melanie Hugi, Priscilla Stirnimann, Sofia Redin. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Sara Müller, Linda Estermann, Jessica Eggnauer, Chiara Koch, Magdalena Schenk, Linda Berner, Annsophie Wyder, Doruntina Mulaj, Eline Kalan, Elea Weber. – Verwarnungen: 28. Alexa Fröhlich.

