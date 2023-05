4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Erster Saisonsieg für Brugg gegen Merenschwand Erster Saisonsieg für Brugg nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 4:3 gegen Merenschwand zum ersten Mal drei Punkte geholt.

Das Skore eröffnete Arion Fetiu in der 3. Minute. Er traf für Brugg zum 1:0. Redon Maliqi sorgte in der 17. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brugg. Tomoya Killer baute in der 29. Minute die Führung für Brugg weiter aus (3:0).

In der 66. Minute verkleinerte Andrin Tischhauser den Rückstand von Merenschwand auf 1:3. Rolandas Ivanauskas baute in der 70. Minute die Führung für Brugg weiter aus (4:1). Michele Schmid (72. Minute) liess Merenschwand auf 2:4 herankommen. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Merenschwand kam in der 79. Minute noch auf 3:4 heran, als Nico Meier traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lukas Aepli von Merenschwand erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Brugg nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Brugg die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Merenschwand kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 25 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 12).

Brugg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 13. Brugg hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es auswärts gegen FC Döttingen (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Für Merenschwand war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Merenschwand geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Muri 2b (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Brugg 2 3:4 (0:3) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 3. Arion Fetiu 0:1. 17. Redon Maliqi 0:2. 29. Tomoya Killer 0:3. 66. Andrin Tischhauser 1:3. 70. Rolandas Ivanauskas 1:4. 72. Michele Schmid (Penalty) 2:4.79. Nico Meier 3:4. – Merenschwand: Alex Marra, Michele Schmid, Ivo Aeberhard, Tim Stutz, Lukas Aepli, Alejandro Schegg, Andrin Tischhauser, Robin Schoch, Silvan Mattig, Raphael Glöckler, Andrej Heggli. – Brugg: Fabian Müller, Luan Cerimi, Christoph Baumgartner, Filip Petrovic, Cédric Meyer, Redon Maliqi, Tomoya Killer, Rinhard Dushaj, Joel Strebel, Blend Mahalla, Arion Fetiu. – Verwarnungen: 60. Lukas Aepli.

