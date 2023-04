4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Erster Saisonsieg für Beinwil am See gegen Buchs – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im fünften Spiel ist es endlich soweit: Beinwil am See hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Buchs gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 6:3.

(chm)

Den Auftakt machte Nicola Briner, der in der 6. Minute für Beinwil am See zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Buchs traf Davide Colona in der 15. Minute. Patrick Hintermann erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Beinwil am See.

Gleichstand war in der 32. Minute hergestellt: Maksimilian Ropotar traf für Buchs. Antonio Carlos Ferreira Santos traf in der 38. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Beinwil am See. In der 55. Minute traf Ennio Bassi für Buchs zum 3:3-Ausgleich.

In der 57. Minute war es an Joel Hofmann, Beinwil am See 4:3 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 88. Minute brachte Manuel Schneeberger Beinwil am See mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Francesco Chiantera schoss das 6:3 (89. Minute) für Beinwil am See und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Merlin Halter (29.) und Alessio Cimino (84.). Gelbe Karten gab es bei Buchs für Sanjay Loganathan (29.) und Lazar Vuceljic (77.).

Die Abwehr von Buchs kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Beinwil am See gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Das Team verbessert sich um einen Platz. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Beinwil am See trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Buchs liegt neu am Ende der Tabelle. Nach fünf Spielen hat das Team ein Punkt. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Buchs hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Mit dem achtplatzierten FC Rothrist 2 kriegt es Buchs als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Beinwil am See 2 3:6 (2:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 6. Nicola Briner 0:1. 15. Davide Colona 1:1. 22. Patrick Hintermann 1:2. 32. Maksimilian Ropotar 2:2. 38. Antonio Carlos Ferreira Santos 2:3. 55. Ennio Bassi 3:3. 57. Joel Hofmann 3:4. 88. Manuel Schneeberger 3:5. 89. Francesco Chiantera 3:6. – Buchs: Festim Rahimi, Yanik Walpoth, Marco Von Briel, Kevin Hunziker, Sanjay Loganathan, Lazar Vuceljic, Davide Colona, Ennio Bassi, Lorenzo Da Silva Cavalli, Tim Meier, Maksimilian Ropotar. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Shaganan Sarvananthan, Leon Flückiger, Janik Ulmann, Levi Wüst, Merlin Halter, Nicola Briner, Joel Hofmann, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger, Patrick Hintermann. – Verwarnungen: 29. Sanjay Loganathan, 29. Merlin Halter, 77. Lazar Vuceljic, 84. Alessio Cimino.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

