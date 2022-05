2. Liga AFV Erneuter Sieg für Wohlen gegen Schönenwerd-Niedergösgen Wohlen setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 4:0 auswärts am

Dienstag

bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Sandi Sulejmanagic in der 14. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wohlen. In der 16. Minute baute Alessandro Vogt den Vorsprung für Wohlen auf zwei Tore aus (2:0). Dario Stadler baute in der 30. Minute die Führung für Wohlen weiter aus (3:0). Liburn Zhara schoss das 4:0 (42. Minute) für Wohlen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Wohlen nicht verändert. 45 Punkte bedeuten Rang 4. Für Wohlen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Wohlen daheim mit FC Niederwil (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Schönenwerd-Niedergösgen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Oftringen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Wohlen 2 0:4 (0:4) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 14. Sandi Sulejmanagic 0:1. 16. Alessandro Vogt 0:2. 30. Dario Stadler 0:3. 42. Liburn Zhara 0:4. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Tobias Rosamilia, Dominik Nünlist, Jonas Hunkeler, Alessandro Grimaldi, Roman Berner. – Wohlen: Nils Reich, Martim Patricio Cardoso, Genti Ajdari, Luka Juric, Sandi Sulejmanagic, Kerem Kursun, Dario Stadler, Younes Oussadit, Stiljan Gegaj, Liburn Zhara, Alessandro Vogt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

