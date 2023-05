4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Erneuter Sieg für Windisch gegen Merenschwand – Jejuan Kunjrini als Matchwinner Windisch setzt seine Siegesserie auch gegen Merenschwand fort. Das 3:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Windisch ging zweimal in Führung, Merenschwand holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Windisch den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Dario Valentino in der 16. Minute. Er traf für Windisch zum 1:0. Merenschwand glich in der 17. Minute durch Raphael Glöckler aus. Jejuan Kunjrini schoss Windisch in der 54. Minute zur 2:1-Führung.

Leonardo Schegg glich in der 70. Minute für Merenschwand aus. Es hiess 2:2. Jejuan Kunjrini sorgte in der 78. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Windisch. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Windisch, nämlich für Jonny Alacam (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Michele Schmid (68.) kassierte sie.

Die Offensive von Windisch hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Merenschwand ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 32 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Windisch um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 6. Für Windisch ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Windisch auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Falke Lupfig. Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach der Niederlage büsst Merenschwand einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Merenschwand ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Merenschwand gingen unentschieden aus.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bünz-Maiengrün (Platz 8). Die Partie findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Windisch 2 2:3 (1:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 16. Dario Valentino 0:1. 17. Raphael Glöckler 1:1. 54. Jejuan Kunjrini 1:2. 70. Leonardo Schegg 2:2. 78. Jejuan Kunjrini 2:3. – Merenschwand: Robin Schoch, Christian Marra, Ivo Aeberhard, Michele Schmid, Enis Ljatifi, Lukas Aepli, Andrin Tischhauser, Silvan Mattig, Raphael Glöckler, Alex Marra, Samuel Gaspers. – Windisch: Rian Lezami, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Edi Cerimovic, Jonny Alacam, Dario Valentino, Burim Ramadani, Fitim Skenderi, Aziz Türkoglu, Vasilije Micic, Jejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 68. Michele Schmid, 87. Jonny Alacam.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:22 Uhr.