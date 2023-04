4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Erneuter Sieg für Wettingen gegen Windisch – Nikola Milosavljevic trifft zum Sieg Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Windisch fort. Das 2:1 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge( in vier Spielen).

Der Siegtreffer für Wettingen gelang Nikola Milosavljevic in der 58. Minute. In der 12. Minute hatte Nikola Milosavljevic Wettingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Windisch fiel in der 48. Minute durch Aziz Türkoglu.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Wettingen sah Emanuel Iuliano (73.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wettingen weitere vier gelbe Karten. Bei Windisch erhielten Sabarees Chandran (54.) und Ridvan Lezami (81.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Wettingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Wettingen feiert mit dem Sieg gegen Windisch bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Wettingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Leibstadt an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Freitag (21. April) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

In der Tabelle verbessert sich Windisch von Rang 10 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Windisch hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Windisch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bünz-Maiengrün (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Samstag (22. April) statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Wettingen 2 1:2 (0:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 12. Nikola Milosavljevic 0:1. 48. Aziz Türkoglu 1:1. 58. Nikola Milosavljevic 1:2. – Windisch: Jack Njoroge Credos Paskal Prince, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Edi Cerimovic, Dario Valentino, Sabarees Chandran, Eduard Lleshaj, Aziz Türkoglu, Fabian Lleshaj, Luigi Lleshaj, Jejuan Kunjrini. – Wettingen: Jovi Phan, Till Käser, Ali Oruclar, Emanuel Iuliano, Jannis Ramp, Görkem Köse, Robin Fischer, Luca Caforio, Mattia Cortese, Jan Käser, Nikola Milosavljevic. – Verwarnungen: 39. Emanuel Iuliano, 42. Görkem Köse, 53. Ali Oruclar, 54. Sabarees Chandran, 81. Ridvan Lezami, 83. Jannis Ramp – Ausschluss: 73. Emanuel Iuliano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

