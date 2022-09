2. Liga AFV Erneuter Sieg für Wettingen gegen Brugg Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Brugg fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wettingen: Jacopo Canzian brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Fabio Berz das Spiel in der 78. Minute für Brugg wieder aus. Jacopo Canzian brachte Wettingen 2:1 in Führung (84. Minute). In der 93. Minute sorgte Alnord Feta für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Wettingen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Wettingen gab es fünf gelbe Karten. Bei Brugg erhielten Fabio Berz (41.) und Elmin Osmanovic (92.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Wettingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 geschossenen Toren Rang 9.

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Die total 29 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 13).

Wettingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 4. Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Baden 1897 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Brugg ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Brugg gingen unentschieden aus. Brugg verlor zudem erstmals zuhause.

Für Brugg geht es daheim gegen FC Sarmenstorf (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Wettingen - FC Brugg 3:1 (1:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 39. Jacopo Canzian 1:0. 78. Fabio Berz (Penalty) 1:1.84. Jacopo Canzian 2:1. 93. Alnord Feta 3:1. – Wettingen: Roman Heiniger, Alnord Feta, Ekrem Alili, Nicola Minikus, Brando Canzian, Edonis Shabani, Hakan Sinani, Radovan Radevic, Dennis Miolo, Davide Caforio, Jacopo Canzian. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Stefan Jovanovic, Jonas Schmidt, Lars Schwarz, Rico Schönenberger, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Elias Grillo. – Verwarnungen: 19. Hakan Sinani, 41. Fabio Berz, 44. Alnord Feta, 53. Nicola Minikus, 78. Ekrem Alili, 92. Elmin Osmanovic, 94. Colin Grüter.

