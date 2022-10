2. Liga AFV Erneuter Sieg für Suhr gegen Oftringen Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Oftringen fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den zehnten Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie erzielte Noaim Bayazi für Suhr. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 28. Minute hergestellt: Mattia Marino traf für Oftringen. In der 47. Minute war es an Ahmet Ceker, Suhr 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Noaim Bayazi Suhr mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Davut Bektas schoss das 4:1 (83. Minute) für Suhr und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oftringen erhielten Dario Pizzolante (38.) und Bojan Djuric (77.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Serkan Topal (60.).

Die Offensive von Suhr hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 45 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Oftringen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 32 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 12).

Suhr bleibt Leader: Das Team hat nach zwölf Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Für Suhr ist es der zehnte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Suhr zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Oktober (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Oftringen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 12. Nach zwei Siegen in Serie verliert Oftringen erstmals wieder.

Auf Oftringen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das elftplatzierte Team FC Brugg, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Oftringen - FC Suhr 1:4 (1:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 8. Noaim Bayazi 0:1. 28. Mattia Marino 1:1. 47. Ahmet Ceker 1:2. 51. Noaim Bayazi 1:3. 83. Davut Bektas 1:4. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Pascal Wälti, Dejan Skopljak, Alessio Murabito, Raffaele Roca, Dario Pizzolante, Dominik Sieber, Mattia Marino, Marc Leuppi, Bojan Djuric. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Rocco Costantino, Gabriell Berisha, Loris Desando, Ahmet Ceker, Sven Käser, Serkan Topal, Michael Koch, Noaim Bayazi, Davut Bektas. – Verwarnungen: 38. Dario Pizzolante, 60. Serkan Topal, 77. Bojan Djuric.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 22:16 Uhr.

