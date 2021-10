4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Spreitenbach gegen Niederwil Spreitenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 4:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Francesco Procopio in der 1. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Spreitenbach. Simon Hakverdi erhöhte in der 2. Minute zur 2:0-Führung für Spreitenbach. Simon Hakverdi war es auch, der in der 60. Minute Spreitenbach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Flavio Fischer schoss das 4:0 (93. Minute) für Spreitenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Alessio Saporito (51.), Pascal Günter (69.) und Linus Dubach (69.). Gelbe Karten gab es bei Spreitenbach für Arian Faruolo (69.) und Francesco Procopio (69.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Spreitenbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 49 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Spreitenbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Für Spreitenbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Spreitenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Muri 3 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Nach der Niederlage büsst Niederwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Niederwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Turgi 1b (Platz 7). Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Spreitenbach 1b 0:4 (0:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 1. Francesco Procopio 0:1. 2. Simon Hakverdi 0:2. 60. Simon Hakverdi 0:3. 93. Flavio Fischer 0:4. – Niederwil: Pascal Günter, Robin Gisler, Linus Dubach, Diogo Alberto Mera Goncalves, Raul Tarrio Abreu, Arijan Mehmeti, Mirco Kaufmann, Alessio Saporito, Ricky Kropf, Manuel Lukaj, Robert Lukaj. – Spreitenbach: Arian Faruolo, Arianit Bytyqi, Jetmir Qerimi, Altrim Muharemi, Gentian Gavazaj, Flavio Fischer, Francesco Procopio, Xhemail Rulani, Arian Gavazaj, Remo Ducret, Simon Hakverdi. – Verwarnungen: 51. Alessio Saporito, 69. Pascal Günter, 69. Linus Dubach, 69. Arian Faruolo, 69. Francesco Procopio.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Niederwil 2 - FC Spreitenbach 1b 0:4, FC Muri 3 - FC Villmergen 2b 3:0

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 12 Spiele/28 Punkte (57:24). 2. FC Muri 3 12/28 (43:13), 3. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 4. FC Spreitenbach 1b 12/25 (44:28), 5. KF Liria 11/24 (48:29), 6. FC Falke Lupfig 11/20 (30:20), 7. FC Turgi 1b 11/13 (27:31), 8. FC Merenschwand 1 11/13 (25:33), 9. FC Mutschellen 3 11/12 (25:33), 10. FC Bremgarten 2 11/10 (24:31), 11. FC Sarmenstorf 2b 11/10 (19:37), 12. FC Niederwil 2 12/10 (14:49), 13. FC Mellingen 2a 11/8 (12:23), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 00:33 Uhr.

