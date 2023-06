4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Erneuter Sieg für Seon gegen Aarau Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Aarau fort. Das 4:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andrin Gilbert für Seon. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Nur sechs Minute später traf Andrin Gilbert erneut, so dass es in der 19. Minute 2:0 für Seon hiess. Timo Legler sorgte in der 52. Minute für Aarau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Rafael Da Costa, sorgte in der 65 für den Ausgleich für Aarau. In der 67. Minute war es an Manuel Keller, Seon 3:2 in Führung zu bringen. In der 85. Minute erhöhte Alessio Mandolfo auf 4:2 für Seon.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Cédric Donati von Aarau erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Dass Seon viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Seon durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 35 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 7).

Seon verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 31 Punkten. Seon hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Seon in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SC Zofingen 2a. Die Partie findet am Mittwoch (14. Juni) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Aarau hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Aarau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aarau - FC Seon 2:4 (0:2) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 13. Andrin Gilbert 0:1. 19. Andrin Gilbert 0:2. 52. Timo Legler 1:2. 65. Rafael Da Costa (Penalty) 2:2.67. Manuel Keller 2:3. 85. Alessio Mandolfo 2:4. – Aarau: Benjamin Spiess, Raoul Bitterli, Rafael Da Costa, Cédric Donati, Pino Dietiker, Jérôme Früh, Philippe Hennet, Timo Legler, David Gemperle, Joêl Bühler, Florian Sachers. – Seon: Gian Andri Gloor, Remo Sager, Timo Burkard, Davide Serratore, Fabian Zeig, Kristijan Roskovic, Janik Lüscher, Domenico Ferraina, Manuel Keller, Enis Yavuzcan, Andrin Gilbert. – Verwarnungen: 76. Cédric Donati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 11:27 Uhr.