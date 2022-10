2. Liga AFV Erneuter Sieg für Sarmenstorf gegen Wohlen – Fabio Huber mit Siegtor Sarmenstorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Wohlen hat das Team am Sonntag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Sarmenstorf gelang Fabio Huber in der 66. Minute. In der 26. Minute hatte Markus Wyss Sarmenstorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wohlen fiel in der 37. Minute durch Matija Randjelovic.

Wohlen kassierte vier gelbe Karten. Sarmenstorf blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 36 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Sarmenstorf unverändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es der achte Sieg in Serie.

Für Sarmenstorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Lenzburg (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Für Wohlen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Wohlen geht es auswärts gegen FC Fislisbach (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (21. Oktober) (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Sarmenstorf 1:2 (1:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 26. Markus Wyss (Penalty) 0:1.37. Matija Randjelovic 1:1. 66. Fabio Huber 1:2. – Wohlen: Cédric Künzli, Alessio Bochicchio, Tom Vogel, Anto Franjic, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Younes Oussadit, Noah Jappert, Nermin Rogentin, Dorde Komatovic, Alessio Milazzo. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Fabian Burkard, Markus Wyss, Michael Iloski, Denis Dubler, Jonas Furrer, Michael Rupp, Fabian Stutz, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 25. Cédric Künzli, 49. Gabriel Prenaj, 91. Matija Randjelovic, 93. Alessio Bochicchio.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

