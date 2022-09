3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Rupperswil gegen Veltheim Rupperswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Veltheim hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Den Auftakt machte Erion Rrafshi, der in der 14. Minute für Rupperswil zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rupperswil stellte Joël Hauser in Minute 45 her. Philipp Kläy sorgte in der 53. Minute für Veltheim für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 57. Minute erhöhte Erion Rrafshi auf 3:1 für Rupperswil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Davide Cerbone von Rupperswil erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Rupperswil hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 22 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Rupperswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Niederlenz (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Veltheim vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Veltheim hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Veltheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gränichen (Platz 5). Das Spiel findet am 30. September statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Rupperswil 1:3 (0:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 14. Erion Rrafshi 0:1. 45. Joël Hauser 0:2. 53. Philipp Kläy 1:2. 57. Erion Rrafshi 1:3. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Dario Schmid, Joel Zulauf, Pascal Zulauf, Dario Werder, Luca Grandi, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Samuele Eufemia, Davide Cerbone, Daniel Koch, Joël Hauser, Erion Rrafshi, Lukas Frey, Luigi Ciancio, Luis Wyrsch, Loris Mrkaljevic, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 63. Davide Cerbone.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 08:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.