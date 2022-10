4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Rohr gegen Sarmenstorf – Ahmad Faqirzade mit Last-Minute-Treffer Rohr setzt seine Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

Rohr geriet zunächst in Rückstand, als Nicola Mongelli in der 37. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sarmenstorf gelang. In der 49. Minute glich Rohr jedoch aus und ging in der 95. Minute in Führung. Torschützen waren Valentin Bekaj und Ahmad Faqirzade.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Rohr, nämlich für Patrik Perlaska (76.). Die einzige gelbe Karte bei Sarmenstorf erhielt: Fabio Gurtner (45.)

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Rohr: Total schoss das Team 53 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.8 Toren pro Spiel.

Rohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 4. Rohr hat bisher neunmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rohr auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ataspor. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Sarmenstorf geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Rohr 1:2 (1:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 37. Nicola Mongelli 1:0. 49. Valentin Bekaj 1:1. 95. Ahmad Faqirzade 1:2. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Sandro Lenz, Noel Wyss, Manuele Esposito, Luca Meier, Yared Wasem, Joel Scheuber, Rouven Spaar, Leandro Barone, Nesim Abdulai, Fabio Gurtner. – Rohr: Michel Schneider, Dean Meier, Safet Murtezi, Ali Rezai, Ardit Gashi, Said Mortaza Hussaini, Patrik Perlaska, Ahmad Faqirzade, Drilon Gashi, Valentin Bekaj, Betim Morina. – Verwarnungen: 45. Fabio Gurtner, 76. Patrik Perlaska.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 10:57 Uhr.

