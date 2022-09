3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Othmarsingen gegen Entfelden Othmarsingen setzt seine Siegesserie auch gegen Entfelden fort. Das 3:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Entfelden ging zunächst in Führung, als Fisnik Nuhi in der 6. Minute traf. Dann glich aber Jeton Bushaj (21.) für Othmarsingen aus. Justin Brahimaj in der 28. Minute und Justin Brahimaj in der 44. Minute brachten Othmarsingen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Entfelden noch auf 2:3 heran. Florian Scherer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Othmarsingen sah Jeton Bushaj (64.) die rote Karte. Gelb erhielt Jeton Bushaj (58.). Bei Entfelden sah Alessandro Busto (33.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Entfelden weitere sechs gelbe Karten.

Othmarsingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Othmarsingen hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Othmarsingen bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Frick 2. Die Partie findet am 18. September statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Nach der Niederlage muss Entfelden die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Für Entfelden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Entfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Für Entfelden geht es auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 16. September statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Entfelden - FC Othmarsingen 2:3 (1:3) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 6. Fisnik Nuhi 1:0. 21. Jeton Bushaj 1:1. 28. Justin Brahimaj 1:2. 44. Justin Brahimaj 1:3. 92. Florian Scherer 2:3. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Hamdija Malagic, Gil (Gilberlandio Hemmi), Aris Montagnolo, Alessandro Busto, Claudio Ott, Ilir Thaqi, Ali Badnievic, Fisnik Nuhi, Lukas Zgraggen. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Lirian Shala, Manuel Bürgisser, Robert Lukaj, Dölf Bieri, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Jonath Chandramohan, Justin Brahimaj, Hajrullah Murati. – Verwarnungen: 32. Alessandro Busto, 42. Aris Montagnolo, 56. Sascha Vogel, 58. Jeton Bushaj, 82. Fisnik Nuhi, 86. Ali Badnievic, 95. Adis Kajtazovic – Ausschlüsse: 33. Alessandro Busto, 64. Jeton Bushaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

