3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Niederwil gegen Mutschellen Niederwil setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 4:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Fabrice Rätz in der 17. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Niederwil. In der 50. Minute baute Damian Wüthrich den Vorsprung für Niederwil auf zwei Tore aus (2:0). Erneut Damian Wüthrich traf in der 52. Minute auch zum 3:0 für Niederwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leutrim Buqa in der 63. Minute, als er für Niederwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabrice Rätz von Niederwil erhielt in der 10. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Mutschellen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 49 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Niederwil: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Niederwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bremgarten. Das Spiel findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Mit der Niederlage rückt Mutschellen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 12. Für Mutschellen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mutschellen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Turgi (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Niederwil - FC Mutschellen 2 4:0 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 17. Fabrice Rätz 1:0. 50. Damian Wüthrich 2:0. 52. Damian Wüthrich 3:0. 63. Leutrim Buqa 4:0. – Niederwil: Patrick Kohler, Simon Haas, Peter Stauber, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Raphael Peterhans, Fabrice Rätz, Joel Rey, Leutrim Buqa. – Mutschellen: Ramon Zubler, Leonardo Nascimento, Nico Jud, Fabian Trachsel, Benjamin Yayra Ahlidjah, Djordje Meyer, Gianluca Costa, Robin Blattmann, Sebastian Ataman, Marco Lo Presti, Livio Bachmann. – Verwarnungen: 10. Fabrice Rätz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:13 Uhr.