Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Mutschellen gegen Turgi Mutschellen setzt seine Siegesserie auch gegen Turgi fort. Das 4:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 52. Minute gelang Fabienne Borlat der Führungstreffer zum 1:0 für Mutschellen. Erneut Fabienne Borlat traf in der 57. Minute auch zum 2:0 für Mutschellen. Mutschellen erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Michelle Haller weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Janine Brunner in der 90. Minute, als sie für Mutschellen zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mutschellen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat zwölf Punkte. Mutschellen hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Mutschellen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See (Rang 8). Diese Begegnung findet am Samstag (11. September) statt (19.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

In der Tabelle verliert Turgi Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Turgi hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Turgi spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Fislisbach (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (11. September) (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Turgi 4:0 (0:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 52. Fabienne Borlat 1:0. 57. Fabienne Borlat 2:0. 70. Michelle Haller 3:0. 90. Janine Brunner 4:0. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Dalina Näpfer, Sinja Bonito, Sheryl Loosli, Nadja Herzog, Michelle Haller, Urata Iseni, Sarah Schwarz, Janine Brunner, Romina Rössler, Fabienne Borlat. – Turgi: Fabienne Mürner, Tamara Simone, Emanuela Ebi, Viviana Finzo, Janine Keller, Nuri Besson, Vesna Arsic, Florence Scheuber, Tabea Hasler, Céline Karrer, Cheyenne Mazzola. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Brugg 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Mutschellen 4/12 (14:3), 3. FC Wohlen 1 4/9 (12:7), 4. FC Fislisbach 4/5 (8:7), 5. FC Erlinsbach 2 4/4 (2:7), 6. SC Seengen 4/4 (8:7), 7. FC Muri 4/4 (4:5), 8. FC Beinwil am See 4/3 (7:10), 9. FC Turgi 4/3 (3:14), 10. FC Lenzburg 4/1 (4:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 23:06 Uhr.