4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Erneuter Sieg für Juventina Wettingen gegen Villmergen Juventina Wettingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Villmergen hat das Team am Freitag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Das Skore eröffnete Marco Cacace in der 27. Minute. Er traf für Juventina Wettingen zum 1:0. Per Elfmeter glich Fabio Caruso das Spiel in der 30. Minute für Villmergen wieder aus. In der 44. Minute gelang Tillmann Förster der Führungstreffer zum 2:1 für Juventina Wettingen.

Der gleiche Tillmann Förster war in der 75. Minute auch für das 3:1 für Juventina Wettingen verantwortlich. Urs Sutter schoss das 4:1 (79. Minute) für Juventina Wettingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Juventina Wettingen erhielten Tobias Traber (29.) und Carmelo Scandella (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Villmergen, Stepan Spivakov (55.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Juventina Wettingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 31 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Juventina Wettingen nicht verändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Juventina Wettingen ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Juventina Wettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Für Villmergen ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Villmergen gingen unentschieden aus.

Für Villmergen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Juventina Wettingen 1a 1:4 (1:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 27. Marco Cacace 0:1. 30. Fabio Caruso (Penalty) 1:1.44. Tillmann Förster 1:2. 75. Tillmann Förster 1:3. 79. Urs Sutter 1:4. – Villmergen: Raphael Kägi, Cyril Dubler, Drago Biljaka, Fabio Caruso, Liridon Rexhepi, Jason Fischbach, Cyril Schatzmann, Manuel Weber, Dario Cavallaro, Dario Innella, Luca Lustenberger. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Benjamin Kalakovic, Tobias Traber, Alan Bellisario, Davide Lo Manto, Janis Oldani, Urs Sutter, Carmelo Scandella, Sasko Vuckov, Tillmann Förster, Marco Cacace. – Verwarnungen: 29. Tobias Traber, 55. Stepan Spivakov, 73. Carmelo Scandella.

