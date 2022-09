3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Gränichen gegen Veltheim Gränichen setzt seine Siegesserie auch gegen Veltheim fort. Das 4:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Robin Ettle schoss Gränichen in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Matteo Muscia sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gränichen. Gränichen erhöhte in der 74. Minute seine Führung durch Robin Ettle weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Endrit Saljihi in der 91. Minute, als er für Gränichen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Arbnor Sejdiu (77.) die einzige gelbe Karte bei Veltheim erhielt: Michael Schumacher (79.)

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Gränichen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Gränichen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rupperswil (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Veltheim hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Veltheim spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kölliken (Platz 11). Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Gränichen - FC Veltheim AG 4:0 (1:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 3. Robin Ettle 1:0. 72. Matteo Muscia 2:0. 74. Robin Ettle 3:0. 91. Endrit Saljihi 4:0. – Gränichen: Livio Buchser, Fatbardh Cikaqi, Nestor Ebobisse Molly, Florian Müller, Philipp Müller, Cedric Galligani, Seja Ettle, Dominik Trost, Yll Berisha, Matteo Muscia, Robin Ettle. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Pascal Zulauf, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Oliver Wernli, Khalil Zouaoui, Luca Grandi, Diego Beerle, Dario Werder, Joshua Hächler, Gian Furter. – Verwarnungen: 77. Arbnor Sejdiu, 79. Michael Schumacher.

