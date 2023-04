4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erneuter Sieg für Gränichen gegen Rupperswil – Später Siegtreffer Gränichen setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen).

Gränichen geriet zunächst in Rückstand, als Benjamin Roos in der 45. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rupperswil gelang. In der 61. Minute glich Gränichen jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschützen waren Kristian Coric und Ramadan Salihi.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gränichen verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Gränichen feiert mit dem Sieg gegen Rupperswil bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat nie zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Gränichen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gontenschwil 2 (Rang 8). Die Partie findet am 21. April statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Rupperswil rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Rupperswil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Aarburg (Platz 4). Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Gränichen 2b 1:2 (1:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 45. Benjamin Roos 1:0. 61. Kristian Coric 1:1. 86. Ramadan Salihi 1:2. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Patrick Goncalves Carvalho, Filip Rajic, Roger Häfliger, Davide Cerbone, Benjamin Roos, Louis Vergari, Stefano Blatter, Lukas Frey, Nrec Nikolla, Dominik Häfeli. – Gränichen: Micha Rohr, Nico Müller, Kristian Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Florian Gjini, Joel Ringgenberg, Manuel Gautschi, Luis Widmer, Simone Conte. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

