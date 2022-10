3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Frick gegen Beinwil am See – Silas Riner als Matchwinner Frick reiht Sieg an Sieg: Gegen Beinwil am See hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 1:0

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Frick das einzige Tor der Partie gelang. Silas Riner traf in der 77. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frick, nämlich für Tobias Hüsler (34.). Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Omer Jasari (79.).

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Frick unverändert. 27 Punkte bedeuten Rang 2. Frick hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Frick spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schöftland 2 (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Beinwil am See ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Beinwil am See ging unentschieden aus.

Mit dem sechstplatzierten FC Erlinsbach 1a kriegt es Beinwil am See als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Beinwil am See 1:0 (0:0) - Ebnet, Frick – Tor: 77. Silas Riner 1:0. – Frick: Lukas Schraner, Tobias Hüsler, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Simon Schmid, Fabrice Hofer, Vuk Petrovic, Till Wälchli, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Omer Jasari, Raffael Lauber, Luigi Malagnino, Dario Holliger, Diogo Calixto Antunes, Philip Amrein, Sertan Kanik, Bruno Merz, Matteo Pitzalis, Joel Insaurralde. – Verwarnungen: 34. Tobias Hüsler, 79. Omer Jasari.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

