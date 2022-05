4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Erneuter Sieg für Fislisbach gegen Villmergen Fislisbach setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Noah Stucki für Fislisbach. In der 36. Minute traf er zum 1:0. Dario Profeta sorgte in der 37. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fislisbach. Dank dem Treffer von Pascal Jetzer (45.) reduzierte sich der Rückstand für Villmergen auf ein Tor (1:2).

Mit seinem Tor in der 63. Minute brachte Simon Strebel Fislisbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Villmergen zum 2:3 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Luca Lustenberger. In der 83. Minute erhöhte Jason Adams auf 4:2 für Fislisbach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Thomas Fischli von Fislisbach erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Fislisbach zu den Besten: Die total 11 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Fislisbach um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 3. Fislisbach hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Windisch 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es zuhause gegen FC Buchs 2 (Platz 14) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Villmergen 2b 4:2 (2:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 36. Noah Stucki 1:0. 37. Dario Profeta 2:0. 45. Pascal Jetzer 2:1. 63. Simon Strebel 3:1. 69. Luca Lustenberger 3:2. 83. Jason Adams 4:2. – Fislisbach: Jonas Manouk, Benjamin Christen, Antoine Pommerell, Thomas Fischli, Simon Strebel, Lucien Würsch, Christian Metral, Roger Friedli, Mark Landolt, Philippe Berger, Noah Stucki. – Villmergen: Erfan Zamani, Morris Meyer, Tim Lustenberger, Fabio Caruso, Colin Graf, Pascal Jetzer, Liridon Cufaj, Dario Saracino, Mariano Mazzotta, Luca Lustenberger, Toni Rondinelli. – Verwarnungen: 65. Thomas Fischli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 22:47 Uhr.