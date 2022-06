2. Liga AFV Erneuter Sieg für Fislisbach gegen Gränichen Fislisbach setzt seine Siegesserie auch gegen Gränichen fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Christian Gasane für Fislisbach. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 33. Minute, als Robin Ettle für Gränichen traf. Robin Ettle war auch gleich für die 2:1-Führung (57. Minute) für Gränichen verantwortlich.

Fislisbach glich in der 71. Minute durch Joshua Gasane aus. Das Tor von Yannic Frei in der 90. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Fislisbach. Per Penalty erhöhte Ryan Allmann in der 94. Minute zum 4:2 für Fislisbach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Fislisbach sah Dominic Nussbaumer (14.) die rote Karte. Gelb erhielt Christian Maier (89.). Gränichen kassierte vier gelbe Karten.

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 48 Punkten auf Rang 6. Fislisbach hat bisher 15mal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 15. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, 20mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Fislisbach - FC Gränichen 4:2 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 20. Christian Gasane (Penalty) 1:0.33. Robin Ettle 1:1. 57. Robin Ettle 1:2. 71. Joshua Gasane 2:2. 90. Yannic Frei 3:2. 94. Ryan Allmann (Penalty) 4:2. – Fislisbach: Dominic Nussbaumer, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Dominic Volger, Justin Comas, Lukas Hövel, Yannic Frei, Patrick Meier, Joshua Gasane, Christian Gasane. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Arton Tishuki, Arbnor Sejdiu, Florian Müller, Tobias Müller, Dominik Trost, Joël Hürlimann, Luc Lorenzi, Alain Gautschi, Manuel Peter, Robin Ettle. – Verwarnungen: 73. Manuel Peter, 79. Ali Tishuki, 83. Arbnor Sejdiu, 89. Christian Maier, 95. Tobias Müller – Ausschluss: 14. Dominic Nussbaumer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 19:59 Uhr.