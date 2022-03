3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Buchs gegen Seon Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Seon fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Loris Cataldo in der 7. Minute. Er traf für Buchs zum 1:0. In der 36. Minute baute Bera Akteke den Vorsprung für Buchs auf zwei Tore aus (2:0). In der 50. Minute verwandelte Davide Serratore erfolgreich einen Elfmeter und brachte Seon so auf 1:2 heran. In der 72. Minute erhöhte Loris Cataldo auf 3:1 für Buchs.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Die einzige gelbe Karte bei Seon erhielt: Branko Batinic (86.)

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Buchs unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 3. Buchs hat bisher elfmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Buchs nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel auf FC Rohr 1 (Platz 14). Das Spiel findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Für Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Seon hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon geht es nach der Winterpause zuhause gegen FC Frick 1b (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Seon 1 3:1 (2:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 7. Loris Cataldo 1:0. 36. Bera Akteke 2:0. 50. Davide Serratore (Penalty) 2:1.72. Loris Cataldo 3:1. – Buchs: Pascal Blank, Habtom Kiros, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Bera Akteke, Osman Afsar, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Seon: Gian Andri Gloor, Simon Gerber, Branko Batinic, Davide Serratore, Fabian Zeig, Manuel Keller, Ahmad Faqirzade, Kristijan Roskovic, Matheus Vercillo Cardoso, David Walti, Raoul Valenti. – Verwarnungen: 18. Osman Afsar, 29. Luca Aebli, 41. Joël Mathys, 67. Dalibor Vasic, 86. Branko Batinic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Rothrist 1 - FC Rohr 1 8:0, FC Lenzburg 2 - HNK Adria Aarau 0:3, FC Buchs 1 - FC Seon 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 14 Spiele/42 Punkte (65:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 14/33 (33:19), 4. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 5. FC Erlinsbach 1 13/21 (26:26), 6. FC Frick 1b 13/18 (23:33), 7. FC Othmarsingen 1 13/18 (34:29), 8. FC Küttigen 2 13/17 (21:24), 9. FC Lenzburg 2 14/17 (30:28), 10. FC Rupperswil 1 13/15 (22:22), 11. SC Schöftland 2 13/13 (25:37), 12. FC Seon 1 14/13 (34:45), 13. HNK Adria Aarau 14/7 (12:47), 14. FC Rohr 1 14/1 (15:57).

