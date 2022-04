4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Erneuter Sieg für Brugg gegen Niederwil Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 54. Minute war es an Robin Vogel, Brugg 1:0 in Führung zu bringen. Rolandas Ivanauskas erhöhte in der 57. Minute zur 2:0-Führung für Brugg. Rico Schönenberger baute in der 68. Minute die Führung für Brugg weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leo Melcore in der 74. Minute, als er für Brugg zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Brugg in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 7.

Brugg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Brugg hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bremgarten 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Mit der Niederlage rückt Niederwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 11. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Niederwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Suryoye Wasserschloss 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Niederwil 2 4:0 (0:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 54. Robin Vogel 1:0. 57. Rolandas Ivanauskas 2:0. 68. Rico Schönenberger 3:0. 74. Leo Melcore 4:0. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Vladimir Videnovic, Filip Petrovic, Bojan Nikleski, Robin Wassmer, Redon Maliqi, Rico Schönenberger, Robin Vogel, Klaudio Lipovsky, Arbnor Qerimaj. – Niederwil: Pascal Günter, Abeenan Pushparajah, Diogo Alberto Mera Goncalves, Robin Gisler, Ricky Kropf, Marc Wenger, Arijan Mehmeti, Sven Feldmann, Oliver Raimann, Yuri Gigliotti, Furkan Senol. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 22:37 Uhr.