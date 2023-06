3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Bremgarten gegen Küttigen Bremgarten setzt seine Siegesserie auch gegen Küttigen fort. Das 5:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Küttigen war einmal in Führung, und zwar in der 41. Minute, als Jan Rossi zum Zwischenstand von 2:1 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 46, als Tihomir Grabovica für Bremgarten erfolgreich war.

Danach drehte Bremgarten auf. Das Team schoss ab der 60. Minute noch drei weitere Tore, während Küttigen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Bremgarten waren: Vinicius Figueiredo Dias (2 Treffer), Tihomir Grabovica (1 Treffer), Sizai Morina (1 Treffer) und Mathis Stutz (1 Treffer). Einziger Torschütze für Küttigen war: Jan Rossi (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Küttigen erhielten Etienne Michot (45.) und Elmin Osmanovic (86.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Christian Maier (58.).

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg übernimmt Bremgarten die Tabellenführung. Das Team hat nach 25 Spielen 57 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Bremgarten ist es der fünfte Sieg in Serie.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Zurzach (Rang 9). Diese Begegnung findet am Freitag (9. Juni) statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 47 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Küttigen erstmals wieder. Küttigen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Erlinsbach 1b. Das Spiel findet am Freitag (9. Juni) statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Küttigen 1a 5:2 (2:2) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 23. Vinicius Figueiredo Dias (Penalty) 1:0.36. Jan Rossi (Penalty) 1:1.41. Jan Rossi (Penalty) 1:2.46. Tihomir Grabovica 2:2. 60. Mathis Stutz 3:2. 69. Vinicius Figueiredo Dias 4:2. 79. Sizai Morina 5:2. – Bremgarten: Adilson Luis Silva Dos Santos, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Faik Pnishi, Luca Blumer, Kim Weiss, Halil Hoxhaj, Mathis Stutz, Vinicius Figueiredo Dias, Blerim Pnishi. – Küttigen: El Mehdi Couche, Matteo Luongo, Elmin Osmanovic, Julijan Todorovic, Etienne Michot, Janis Christ, Limpyrun Chak, Franjo Bajo, Jan Rossi, Silvan Otto, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 45. Etienne Michot, 58. Christian Maier, 86. Elmin Osmanovic.

