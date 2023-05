4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erneuter Sieg für Aarburg gegen Kölliken – Kabil Gürkan entscheidet Spiel Aarburg setzt seine Siegesserie auch gegen Kölliken fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Aarburg geriet zunächst in Rückstand, als Alban Kukeli in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kölliken gelang. In der 36. Minute glich Aarburg jedoch aus und ging in der 53. Minute in Führung. Torschützen waren Yusuf Bilmec und Kabil Gürkan.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Aarburg gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Leonard Morina (84.) und Kabil Gürkan (84.). Gelbe Karten sahen zudem Yusuf Bilmec (16.), Milion Habtemariam (70.) und Kabil Gürkan (72.). Bei Kölliken erhielten David Martins Da Rocha (21.), Aleksander Nrekaj (47.) und Astrit Ukaj (72.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Aarburg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Aarburg nicht verändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 2. Aarburg hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Aarburg auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Suhr 2. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gränichen 2b. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 13. Alban Kukeli 1:0. 36. Yusuf Bilmec 1:1. 53. Kabil Gürkan 1:2. – Kölliken: Alejandro Di Sevo, David Martins Da Rocha, Banyaphon Thanitsorn, Ardit Kukeli, Aleksander Nrekaj, Rino Hunziker, Valmir Selimi, Joel Lüthy, Alban Kukeli, Astrit Ukaj, Nicolas Wyss. – Aarburg: Sanar Sabri, Yusuf Bilmec, Leonard Morina, Matthias Nisandzic, Gabriel Konac, Atakan Baysal, Kabil Gürkan, Kemal Duman, Zsolt Benke, Serdar Özdemir, Eduard Komani. – Verwarnungen: 16. Yusuf Bilmec, 21. David Martins Da Rocha, 47. Aleksander Nrekaj, 70. Milion Habtemariam, 72. Kabil Gürkan, 72. Astrit Ukaj – Ausschlüsse: 84. Leonard Morina, 84. Kabil Gürkan.

