3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach verliert gegen Seriensieger Rothrist – Siegtreffer durch Blerim Bekteshi Rothrist setzt seine Siegesserie auch gegen Erlinsbach fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Zunächst musste Rothrist einen Rückstand hinnehmen: In der 22. Minute traf Dominique May für Erlinsbach zum 1:0. Rothrist drehte aber das Spiel innerhalb von zwölf Minuten. Zuerst erzielte Patrik Dibrani (39.) den Ausgleich. Blerim Bekteshi schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Rothrist.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Rothrist sah Marco Carubia (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rothrist weitere fünf gelbe Karten. Bei Erlinsbach erhielten Jorin Pfister (29.), Dominique May (43.) und Egzoart Islami (68.) eine gelbe Karte.

Rothrist bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Rothrist hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Rothrist spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schöftland 2 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.15 Uhr, Rankmatte, Langenthal).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 5. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Erlinsbach 1 - FC Rothrist 1 1:2 (1:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 22. Dominique May 1:0. 39. Patrik Dibrani 1:1. 51. Blerim Bekteshi 1:2. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Grieder, Kevin Burkhard, Timo Göldi, Daniss Mujanovic, Jorin Pfister, Nikola Loznjakovic, David Isenschmid, Egzoart Islami, Dominique May, Michael Frey. – Rothrist: Murat Kücüker, Michele Scioscia, Marco Carubia, Julio Paulino Cardoso, Alessio Falzarano, Leart Metaj, Samuel Fernandes Da Silva, Blerim Bekteshi, Flakron Ajdari, Pascal Nützi, Pascal Morf. – Verwarnungen: 9. Blerim Bekteshi, 29. Jorin Pfister, 43. Dominique May, 55. Ilir Thaqi, 59. Mirsad Azemaj, 68. Egzoart Islami, 80. Marco Carubia, 89. Pascal Nützi – Ausschluss: 92. Marco Carubia.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Beinwil am See 1 0:0, FC Erlinsbach 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Rupperswil 1 - FC Buchs 1 1:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 5 Spiele/15 Punkte (12:5). 2. FC Entfelden 1 5/15 (21:4), 3. FC Rothrist 1 5/15 (17:2), 4. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 5. FC Erlinsbach 1 5/9 (9:10), 6. FC Lenzburg 2 5/9 (11:7), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 5/5 (10:10), 9. FC Seon 1 5/4 (11:14), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 5/3 (7:16), 12. HNK Adria Aarau 5/1 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 5/0 (5:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:37 Uhr.