3. Liga, Gruppe 2 Erlinsbach und Turgi teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Erlinsbach und Turgi sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Turgi kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Loris Rüedi (27.) und Domenico Arnone (81.).

In der Tabelle liegt Erlinsbach weiterhin auf Rang 14. Das Team hat einen Punkt. Erlinsbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Mellingen kriegt es Erlinsbach im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Turgi rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Turgi hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Turgi wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das zehntplatzierte Team SC Zurzach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 10. September statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Turgi 0:0 (0:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – keine Tore – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Setshi Toni, Gerard Toni, Simon Sommer, Esey Misgena, Yannik Zacheo, Joseph Henry James Birchenall, Samuele Zacheo, Jan Arnet, Gavin Porcelli. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Massimiliano Cafaro, Ernest Basilua, Kishanth Mahendran, Ivica Stevanovic, Granit Terbunja, Stefan Wink, Rinor Hoxha, Egzon Hoxha. – Verwarnungen: 27. Loris Rüedi, 43. Granit Terbunja, 71. Pascal Knall, 81. Domenico Arnone, 82. Rinor Hoxha, 92. Pascal Moor.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

