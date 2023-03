3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach und Beinwil am See teilen sich Punkte Je ein Punkt für Erlinsbach und Beinwil am See: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Erlinsbach die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Omer Jasari. Den Ausgleich erzielte Burim Hasanramaj in der 42. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten Daniss Mujanovic (50.) und Dominique May (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Beinwil am See, Philip Amrein (54.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 36 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Erlinsbach nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Erlinsbach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schöftland 2 (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Buchs kriegt es Beinwil am See als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Beinwil am See 1:1 (1:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 14. Omer Jasari 0:1. 42. Burim Hasanramaj 1:1. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Jérôme Hartmann, Nikola Loznjakovic, Marco Lüscher, David Isenschmid, Daniss Mujanovic, Egzoart Islami, Arcelio Joao Caetano, Noah Lüscher, Burim Hasanramaj, Dominique May. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Fabian Merz, Felix Eichenberger, Luigi Malagnino, Tim Fessler, Philip Amrein, Bruno Merz, Sertan Kanik, Matteo Pitzalis, Omer Jasari. – Verwarnungen: 50. Daniss Mujanovic, 54. Philip Amrein, 91. Dominique May.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 18:56 Uhr.