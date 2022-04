3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach stolpert gegen Schöftland – Lukas Pregla Garcia trifft spät zum Sieg Schöftland hat am Dienstag gegen Erlinsbach die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 2:1.

Der Siegtreffer für Schöftland gelang Lukas Pregla Garcia in der 89. Minute. In der 9. Minute hatte Roman Leuenberger Schöftland in Führung gebracht. Der Ausgleich für Erlinsbach fiel in der 74. Minute durch David Grieder.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten David Isenschmid (86.) und Jorin Pfister (91.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Schöftland.

Schöftland machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 9. Schöftland hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rothrist 1. Die Partie findet am Sonntag (24. April) statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher achtmal gewonnen und neunmal verloren.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Erlinsbach 1 2:1 (1:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 9. Roman Leuenberger 1:0. 74. David Grieder 1:1. 89. Lukas Pregla Garcia 2:1. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Raphael Lüscher, Yves Lüscher, Lukas Pregla Garcia, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Cedric Galligani, Simon Olivera, Roman Leuenberger. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, David Grieder, Jorin Pfister, Nikola Loznjakovic, Marco Lüscher, Dominique May, Lars Isenschmid, Kevin Burkhard, Egzoart Islami. – Verwarnungen: 86. David Isenschmid, 91. Jorin Pfister.

