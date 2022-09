3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach stolpert gegen Kölliken – Dreifach-Torschütze Omid Jafari Überraschender Sieg für Kölliken: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Erlinsbach (8. Rang) auswärts 4:3 geschlagen. Für Kölliken war es zugleich der erste Saisonsieg im sechsten Spiel.

(chm)

Das Skore eröffnete Nikola Loznjakovic in der 11. Minute. Er traf für Erlinsbach zum 1:0. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 28. Minute (Ilija Tipura). Omid Jafari brachte Kölliken 2:1 in Führung (49. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 59. Minute, als Janosch Flükiger für Erlinsbach traf. Omid Jafari schoss Kölliken in der 63. Minute zur 3:2-Führung. Kölliken baute in der 87. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Omid Jafari. Erlinsbach kam in der 93. Minute auf ein Tor heran, als Robbie von Felten per Elfmeter zum 3:4 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken sah Mateo Trgo (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kölliken weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Dominique May (45.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kölliken eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kölliken die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Kölliken. Das Team bleibt Schlusslicht. Drei Punkte bedeuten Rang 14. Der erste Sieg der Saison für Kölliken folgt nach fünf Niederlagen und null Unentschieden.

Mit dem siebtplatzierten FC Buchs kriegt es Kölliken im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Freitag (16. September) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Erlinsbach hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Erlinsbach verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Küttigen 1b. Das Spiel findet am Freitag (16. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Kölliken 3:4 (1:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 11. Nikola Loznjakovic 1:0. 28. Ilija Tipura 1:1. 49. Omid Jafari 1:2. 59. Janosch Flükiger 2:2. 63. Omid Jafari 2:3. 87. Omid Jafari 2:4. 93. Robbie von Felten (Penalty) 3:4. – Erlinsbach: Simon Zimmermann, David Isenschmid, David Grieder, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Nikola Loznjakovic, Lars Isenschmid, Toni Istuk Banic, Burim Hasanramaj, Robbie von Felten, Dominique May. – Kölliken: Alban Gecaj, Jan Buchser, Mateo Trgo, Durim Racaj, Dino Plazibat, Ramon Schlatter, Ruben Santos Indio, Ilija Tipura, Nils Buchser, Florian Seciri, Omid Jafari. – Verwarnungen: 45. Dominique May, 47. Nils Buchser, 71. Mateo Trgo, 74. Alban Gecaj, 80. Dino Plazibat – Ausschluss: 91. Mateo Trgo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 00:19 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.