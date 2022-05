4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erlinsbach siegt gegen Oftringen – Siegesserie von Oftringen gebrochen Erlinsbach gewinnt am Freitag zuhause gegen Oftringen 3:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Lionel May für Erlinsbach. In der 23. Minute traf er zum 1:0. Jan Arnet sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erlinsbach. Pechvogel Rafael Moriggl traf in der 35. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Oftringen zum 1:2 bedeutete.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Erlinsbach stellte Jan Arnet in Minute 62 her. Lukas Woodtli erzielte in der 76. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Oftringen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Erlinsbach, nämlich für Loris Rüedi (83.). Die einzige gelbe Karte bei Oftringen erhielt: Lukas Woodtli (73.)

In der Abwehr gehört Erlinsbach zu den Besten: Die total 11 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 2).

Erlinsbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Erlinsbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Erlinsbach auswärts mit FC Aarburg 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Oftringen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Oftringen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aarburg 1 (Platz 12). Die Partie findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FC Oftringen 2 3:2 (2:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 23. Lionel May 1:0. 33. Jan Arnet 2:0. 35. Eigentor (Rafael Moriggl) 2:1.62. Jan Arnet 3:1. 76. Lukas Woodtli 3:2. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Alessio Amodio, Rafael Moriggl, Setshi Toni, Simone Palazzolo, Gerard Toni, Yannik Zacheo, Lionel May, Olivier Joos, Jan Arnet. – Oftringen: Mikail Simsek, Supaschohg Ledermann, Marco Eng, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Nico Zimmerli, Ferhad Abdic, Alessandro Quaino, Fabio Eng, Luca Muscolo, Jarmo Finazzi. – Verwarnungen: 73. Lukas Woodtli, 83. Loris Rüedi.

