4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erlinsbach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Villmergen Je ein Punkt für Villmergen und Erlinsbach: Die Teams trennen sich 2:2

Zweimal legte Villmergen vor, zweimal glich Erlinsbach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Sven Fischbach, der in der 8. Minute für Villmergen zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Erlinsbach fiel in der 23. Minute (Olivier Joos). Matteo Thaler brachte Villmergen 2:1 in Führung (27. Minute). Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade acht Minuten später. Für Erlinsbach traf Jan Arnet (35.).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Erlinsbach kassierte fünf gelbe Karten. Bei Villmergen erhielten Matteo Thaler (35.) und Jason Fischbach (74.) eine gelbe Karte.

Villmergen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 15 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match. In der Abwehr ist Villmergen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Villmergen: zehn Punkte bedeuten Rang 2. Villmergen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ataspor (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 3. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Erlinsbach auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Zofingen 2. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Villmergen 2a - FC Erlinsbach 2 2:2 (2:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 8. Sven Fischbach 1:0. 23. Olivier Joos 1:1. 27. Matteo Thaler 2:1. 35. Jan Arnet (Penalty) 2:2. – Villmergen: Raffael Wälti, Luca Rey, Matteo Thaler, Sven Meier, Sven Fischbach, Jan Chavez Garcia, Patrick Locher, Jason Fischbach, Mattia Lo Iudice, Pascal Sidler, Dario Incollingo. – Erlinsbach: Christoph Anderegg, Gerard Toni, Setshi Toni, Dennis Rüedi, Yannik Zacheo, Lionel May, Loris Rüedi, Olivier Joos, Andrea Salemi, Simone Palazzolo, Jan Arnet. – Verwarnungen: 35. Matteo Thaler, 48. Christoph Anderegg, 59. Olivier Joos, 70. Andrea Salemi, 74. Jason Fischbach, 77. Angelo Cannata, 81. Evrim Saglam.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

