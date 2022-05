4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erlinsbach setzt Siegesserie auch gegen Turgi fort Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Turgi fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Setshi Toni für Erlinsbach. In der 40. Minute traf er zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Gavin Porcelli Erlinsbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Erlinsbach erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Andrea Salemi weiter auf 3:0. Claudio Mancuso sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Turgi: er traf in der 87. Minute zum 1:3

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Erlinsbach zu den Besten: Total liess das Team 14 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 32 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Erlinsbach unverändert. 22 Punkte bedeuten Rang 3. Für Erlinsbach ist es der vierte Sieg in Serie.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Seengen 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Nach der Niederlage büsst Turgi einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 12. Für Turgi war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Turgi wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das elftplatzierte Team FC Ataspor, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Turgi 1b - FC Erlinsbach 2 1:3 (0:2) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 40. Setshi Toni (Penalty) 0:1.41. Gavin Porcelli 0:2. 67. Andrea Salemi 0:3. 87. Claudio Mancuso 1:3. – Turgi: Biagio Anzalone, Claudio Mancuso, Adrian Vogt, Marco Weber, Moritz Melliger, Marco Madonia, Cristian Mota Rodrigues, Sergio Passalacqua, Daniel Tschopp, Berkay Bozkus, Nicolo Vicari. – Erlinsbach: Christoph Anderegg, Loris Rüedi, Gerard Toni, Setshi Toni, Angelo Cannata, Gavin Porcelli, Yannik Zacheo, Lionel May, Michael Wirth, Simone Palazzolo, Andrea Salemi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

