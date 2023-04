3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach setzt Siegesserie auch gegen Kölliken fort Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Kölliken fort. Das 4:3 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Den Auftakt machte Giovanni Di Nunzio, der in der 11. Minute für Erlinsbach zum 1:0 traf. In der 21. Minute baute Serkan Karamese den Vorsprung für Erlinsbach auf zwei Tore aus (2:0). Die 37. Minute brachte für Kölliken den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Abdo Danho.

Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Robbie von Felten Erlinsbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Robbie von Felten für Erlinsbach auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten. Albert Marku (90. Minute) liess Kölliken auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Kölliken noch auf 3:4 heran. Hajdar Kamishaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Ruben Santos Indio (57.), Hajdar Kamishaj (60.) und Fatjan Lokaj (61.). Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Janosch Flükiger (78.) und Benjamin Dzafic (90.).

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 53 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Erlinsbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 34 Punkte bedeuten Rang 4. Für Erlinsbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 10. Für Kölliken war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Buchs (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 5. Mai (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Kölliken - FC Erlinsbach 1a 3:4 (1:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 11. Giovanni Di Nunzio 0:1. 21. Serkan Karamese 0:2. 37. Abdo Danho 1:2. 60. Robbie von Felten 1:3. 66. Robbie von Felten 1:4. 90. Albert Marku 2:4. 94. Hajdar Kamishaj 3:4. – Kölliken: Alban Gecaj, Pascal Nützi, Hajdar Kamishaj, Brian Peyer, Jérôme Torgler, Ilija Tipura, Gian Farro, Fatjan Lokaj, Abdo Danho, Dinis Bagnibov, Ramon Egli. – Erlinsbach: Yannis Hauenstein, David Isenschmid, Serkan Karamese, David Grieder, Giovanni Di Nunzio, Egzoart Islami, Daniss Mujanovic, Burim Hasanramaj, Lars Isenschmid, Dominique May, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 57. Ruben Santos Indio, 60. Hajdar Kamishaj, 61. Fatjan Lokaj, 78. Janosch Flükiger, 90. Benjamin Dzafic.

