3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach mit Auswärtserfolg bei Othmarsingen – Noah Lüscher trifft zum Sieg Erlinsbach behielt im Spiel gegen Othmarsingen am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Erlinsbach gelang Noah Lüscher in der 74. Minute. In der 12. Minute hatte Burim Hasanramaj Erlinsbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Othmarsingen fiel in der 39. Minute durch Kristjan Bushaj.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Erlinsbach kassierte fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Marcel Villiger (42.)

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 58 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Erlinsbach nicht verändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 4. Erlinsbach hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es zuhause gegen FC Gontenschwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Othmarsingen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Buchs (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (19. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Erlinsbach 1a 1:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 12. Burim Hasanramaj (Penalty) 0:1.39. Kristjan Bushaj 1:1. 74. Noah Lüscher 1:2. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Marcel Villiger, Gazmend Gjini, Dölf Bieri, Elia Bigaran, Albert Pjetri, Alfred Lukaj, Jamie Specker, Sebastian Marku, Kristjan Bushaj. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, David Grieder, David Isenschmid, Daniss Mujanovic, Giovanni Di Nunzio, Arcelio Joao Caetano, Noah Lüscher, Burim Hasanramaj, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 42. Marcel Villiger, 48. Arcelio Joao Caetano, 64. Arshik Ahmetaj, 79. Daniss Mujanovic, 83. Burim Hasanramaj, 94. Robbie von Felten.

