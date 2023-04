3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach lässt sich von Veltheim kein Bein stellen Erlinsbach holt gegen Veltheim zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Donnerstag gegen den Tabellenzwölften 4:0.

Das Tor von Noah Lüscher in der 26. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Erlinsbach. Burim Hasanramaj erhöhte in der 55. Minute zur 2:0-Führung für Erlinsbach. Robbie von Felten baute in der 64. Minute die Führung für Erlinsbach weiter aus (3:0). In der 84. Minute traf Robbie von Felten bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Erlinsbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erlinsbach erhielt: Noah Lüscher (20.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Veltheim, Nicola Hersche (58.) kassierte sie.

Erlinsbach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Veltheim ein relativ häufiges Phänomen. Die total 42 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 13).

Erlinsbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Erlinsbach auswärts mit SC Schöftland 2 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (11. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Für Veltheim war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Buchs kriegt es Veltheim als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Veltheim AG 4:0 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 26. Noah Lüscher 1:0. 55. Burim Hasanramaj 2:0. 64. Robbie von Felten 3:0. 84. Robbie von Felten 4:0. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, Marco Lüscher, David Grieder, Nikola Loznjakovic, Daniss Mujanovic, Robbie von Felten, Egzoart Islami, Burim Hasanramaj, Noah Lüscher. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Nils Freiburghaus, Fabrice Huber, Nicola Pruijs, Pascal Zulauf, Tobias Kummer, Joshua Hächler, Stefan Ott, Gian Furter. – Verwarnungen: 20. Noah Lüscher, 58. Nicola Hersche.

