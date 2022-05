3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach gewinnt klar gegen Lenzburg Erlinsbach gewinnt am Dienstag auswärts gegen Lenzburg 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Frey in der 4. Minute. Er traf für Erlinsbach zum 1:0. Lenzburg glich in der 28. Minute durch Dario Füchslin aus. Michael Frey erzielte in der 54. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Erlinsbach.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Erlinsbach stellte Dominique May in Minute 73 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Arcelio Joao Caetano, der in der 85. Minute die Führung für Erlinsbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Erlinsbach erhielten David Grieder (20.), David Isenschmid (35.) und Arcelio Joao Caetano (76.) eine gelbe Karte. Bei Lenzburg erhielten Simone Mezzancella (10.), Driton Vrella (74.) und Philipp Kohler (86.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Erlinsbach: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Beinwil am See 1 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (8. Mai) statt (15.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Nach der Niederlage büsst Lenzburg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 12. Für Lenzburg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Lenzburg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Erlinsbach 1 1:4 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 4. Michael Frey 0:1. 28. Dario Füchslin 1:1. 54. Michael Frey 1:2. 73. Dominique May 1:3. 85. Arcelio Joao Caetano 1:4. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Alain Iseli, Nils Suter, Dario Füchslin, Nicolo Mazzotta, Driton Vrella, Simone Mezzancella, Philipp Kohler, Fabio Sommer, Besart Vrella. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Olivier Werfeli, Janosch Flükiger, David Grieder, Giovanni Di Nunzio, Nikola Loznjakovic, David Isenschmid, Egzoart Islami, Marco Lüscher, Lars Isenschmid, Michael Frey. – Verwarnungen: 10. Simone Mezzancella, 20. David Grieder, 35. David Isenschmid, 74. Driton Vrella, 76. Arcelio Joao Caetano, 86. Philipp Kohler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:52 Uhr.